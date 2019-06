Dank des kleinen Chesters haben Geordie Shore-Star Gaz alias Gary Beadle (31) und seine Liebste Emma McVey ihr Glück auf Erden gefunden. Und mit gerade mal einem Jahr kommt auf den Spross des TV-Gesichts ein großes Abenteuer zu. Er soll nämlich bald schon ein großer Bruder werden. Wie seine stolzen Eltern in den sozialen Netzwerken verkündeten, erwarten sie noch in diesem Jahr Baby Nummer zwei!

Gaz selbst ist ganz aus dem Häuschen. Der 31-Jährige konnte es sich nicht nehmen lassen, die frohe Botschaft zu verbreiten und seine Fans am neuen Babyglück teilhaben zu lassen. "Es ist so toll, endlich jeden wissen zu lassen, dass Baby Nummer zwei später in diesem Jahr mit uns sein wird", schrieb er unter anderem auf Instagram. "Ich bin so aufgeregt. Chester hat mein Leben verändert und ihm nun einen Bruder oder eine Schwester zu schenken, ist einfach wundervoll. Bei Chester war ich so nervös, aber jetzt ist es einfach nur Aufregung", freute er sich weiter.

Passend zum freudigen Ereignis bekam sein Söhnchen ein besonderes Geschenk, mit dem der Sprössling das künftige Geschwisterchen feiern kann – nämlich einen entzückenden Strampler mit "Ich werde ein großer Bruder sein"-Aufschrift. Was sagt ihr zu Gaz' Baby-Verkündung? Stimmt ab!

Instagram / gazgshore Emma McVey und Gaz Beadle

Anzeige

Instagram / gazgshore "Gordie Shore"-Star Gaz Beadle mit seinem Sohn Chester und seiner Frau Emma

Anzeige

Instagram / gazgshore Emma McVey und Gaz Beadle mit ihrem Sohn Chester

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de