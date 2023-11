Schlechter Vater? Gaz Beadles Kids sind fast nur bei Ex Emma

Gegen Gaz Beadle werden Vorwürfe laut! Der einstige Geordie Shore-Teilnehmer und Emma McVey waren seit 2016 gemeinsam durchs Leben gegangen und hatten sogar zwei Kinder auf der Welt begrüßt: ihre Tochter Primrose und ihren Sohn Chester. Doch im vergangenen Oktober machten die beiden dann offiziell, dass sie nach sieben gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. Aber nicht nur Emma soll Gaz den Rücken zugekehrt haben, sondern auch seinen Kindern...

Auf Instagram plauderte die Britin aus, dass ihr das Leben als alleinerziehende Mama nicht immer leicht fällt. "Manche Tage sind gut, manche Tage sind wirklich hart. Sechs Nächte in der Woche allein zu sein [ist heftig]", gibt sie unter Bildern mit ihren Sprösslingen zu. Doch ihre Worte bringen ihre Fans zu der Annahme, dass sich ihr Ex nicht um seine Kids kümmert! "Gott, sechs Nächte die Woche... Gaz muss wirklich mehr da sein, er ist ihr Vater und sollte die Verantwortung mit dir teilen", kommentiert ein User den Beitrag. Ein anderer stimmt dem zu: "Hoffentlich wird der Papa mehr Abende in der Woche helfen, wenn sich die Dinge erst einmal beruhigt haben."

Als Gaz die Trennung auf Instagram bekannt gab, stellte er allerdings noch klar, dass sie nicht im Schlechten auseinandergehen und sie für ihre Kinder noch immer an einem Strang ziehen wollen. "Wir sind immer noch Freunde, es gibt kein böses Blut oder so etwas und wir haben das Beste für die Kinder herausgefunden, was für mich und Emma immer das Wichtigste sein wird", erklärte er – warum sein Nachwuchs allerdings die meiste Zeit bei der Mutter ist, verrät er bislang nicht.

Instagram / emma_jane1392 Emma McVey mit ihren Kindern Primrose und Chester

