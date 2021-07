Schockierende Diagnose für Emma McVey! An der Seite ihres Verlobten Gary Beadle (33) genießt die Influencerin eigentlich ihr Leben. Mit dem Geordie Shore-Star hat die Beauty inzwischen zwei Kinder. Kurz nach der Geburt im Juni 2019 bereitete Nesthäkchen Primrose seinen Eltern jedoch Sorgen. Wegen schwerer Magenprobleme musste das Baby im Krankenhaus versorgt werden. Inzwischen ist die Kleine über den Berg – nun besteht jedoch größte Sorge um die zweifache Mutter: In Emmas Herz wurden drei große Löcher entdeckt.

Via Instagram teilte die 28-Jährige die erschreckenden Neuigkeiten: "Mein Herz hat drei große Löcher und geschädigtes Gewebe, das mein Blut nun in die falsche Richtung fließen lässt. Die rechte Seite ist vergrößert und schwach, genau wie mein Blutdruck und meine Lunge", erklärte Emma. Eigentlich hätten die Löcher bei ihr schon als Kind geschlossen werden müssen, doch niemand hatte die drohende Gefahr damals trotz Beschwerden bemerkt. Dass sie damit überhaupt ihre Schwangerschaften überstanden hat, würde ihre Ärzte verblüffen. "Jetzt warte ich auf eine Operation am offenen Herzen, weil die Löcher nur mit einem Verschlusssystem geschlossen werden können", teilte sie ihren Followern mit.

Insbesondere der Gedanke an ihrer Kinder macht Emma dabei schwer zu schaffen. "Ich mache mir jeden Tag Sorgen um meine Babys und weine drauflos, wenn ich mir vorstelle, sie womöglich niemals wiederzusehen", offenbarte die Dunkelhaarige. Im Moment habe die Angst sie fest im Griff, weshalb es auch im Netz ruhiger um sie geworden sei.

Anzeige

Instagram / emma_jane1392 Gary und seine Tochter Primrose

Anzeige

Instagram / emma_jane1392 Emma McVey

Anzeige

Instagram / emma_jane1392 Emma McVey und Gary Beadle mit ihrem Sohn Chester

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de