Große Trauer in der deutschen Medienwelt: Die Nachrichtensprecherin Wibke Bruhns ist tot. Die Journalistin hatte ihre Karriere in den 60er Jahren als Redakteurin bei der Bild-Zeitung begonnen und war anschließend zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen gewechselt. Als erste Frau Westdeutschlands durfte die Tochter eines Kaufmanns 1971 die ZDF-Nachrichtensendung "heute" präsentierten. Nun nehmen ihre Familie, Freunde und Kollegen Abschied: Wibke ist am 20. Juni gestorben.

Das erklärte heute eine Sprecherin des ZDF, nachdem die Familie den Tod bestätigt hatte. Eine genaue Todesursache oder weitere Umstände zum Tod der Journalistin gab der Sender nicht preis – es wurde lediglich berichtet, dass Wibke bereits am Donnerstagabend verstorben sei. Die Autorin wurde 80 Jahre alt.

Die Verstorbene hinterlässt zwei erwachsene Töchter: 1966 war ihr erstes Kind mit Schauspieler Werner Bruhns, Annika, zur Welt gekommen. 1986 folgte weiterer Nachwuchs. Wibke hatte 2004 ein letztes Mal für große Schlagzeilen gesorgt, als sie ihr Buch "Meines Vaters Land" veröffentlichte. In dem Werk schrieb die Moderatorin über ihren Vater Hans-Georg Klamroth, der als Mitwisser des gescheiterten Hitler-Attentats 1944 hingerichtet wurde.

Thomas Moebus / WENN Wibke Bruhns

Joerg Schulz-Dolgner/WENN.com Wibke Bruhns im Juni 2014

AEDT/WENN.com Wibke Bruhns, Moderatorin



