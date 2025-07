Coupleontour-Ina verkündet: Sie hat Schlüssel für neues Haus

Ina Borck, besser bekannt als Social-Media-Star Inaontour (29), verkündete vor wenigen Stunden voller Stolz, dass sie und ihr Freund Fabi die Schlüssel zu ihrem neuen Zuhause erhalten haben. Auf Instagram teilte die Influencerin ein Bild, auf dem sie freudestrahlend mit den Schlüsseln in der Hand posierte und schrieb dazu: "Heute war es so weit - Wir haben jetzt einfach die Schlüssel von unserem neuen Zuhause. Es fühlt sich noch ganz unwirklich an." Sie zeigte sich begeistert von den kommenden Veränderungen und kündigte an, dass in den nächsten Wochen einiges auf sie zukommen wird.

Die frischgebackenen Hausbesitzer blicken einer intensiven Zeit entgegen, denn vor ihnen liegt die Aufgabe, ihrem neuen Heim Leben einzuhauchen. Ina kündigte an, dass in den nächsten Wochen fleißig eingerichtet und ausgepackt wird. "Es ist noch alles kahl und leer und ich kann es kaum erwarten, alles mit Liebe und Erinnerungen zu füllen", schwärmte die Influencerin weiter. Für ihre Fans ist klar: Das Paar wird sicher dafür sorgen, dass das neue Heim ein wahrer Wohlfühlort wird.

Bereits Ende Juni hatte Ina ihren Fans offenbart, dass sie gemeinsam mit Fabi den nächsten Schritt wagt und die beiden in ihr Traumhaus ziehen. Damals zeigte sie sich überwältigt vor Freude und schrieb zu einem emotionalen Instagram-Clip: "Oh mein Gott, ja – es hat geklappt! Ich ziehe nicht nur um, sondern wir ziehen zusammen in unser Traumhaus. Ich freue mich so krass und bin überglücklich." Die Community konnte hautnah miterleben, wie glücklich die beiden mit ihrer Entscheidung waren.

