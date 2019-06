Bei diesen Kommentaren fiel Sarah Lombardi (26) aus allen Wolken! Mittlerweile ist die Sängerin den Hate im Netz eigentlich gewöhnt: Egal was die junge Mutter postet, von ihren Kritikern wird es prompt in der Luft zerrissen. Auch diese Woche hagelte es wieder negatives Feedback. Der Grund: die Geburtstagsparty von Sohnemann Alessio (4). Zu viel für Sarah, die sich nun wütend zu Wort meldet.

"Ich habe mir jetzt gerade mal die Kommentare unter meinem letzten Post durchgelesen [...] und ich denke mir bei manchen Sachen echt: Wie kommen die Leute auf so einen Schwachsinn?", hält die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story fest. Viele User stellten klar, dass sie die Sause für einen Vierjährigen viel zu groß und übertrieben fänden. Da Sarah kein Foto von sich und ihrem Sohn geteilt – stattdessen aber einen gemeinsamen Schnappschuss mit Freund Roberto veröffentlicht hatte, warfen ihr andere Follower vor, sich nur in den Mittelpunkt stellen zu wollen. "Hätte ich, da bin ich mir wirklich sicher, ein Bild von mir und Alessio gepostet, hätten alle geschrieben: Wie kann sie nur ihr Kind immer in den Vordergrund ziehen?", ärgert sich die Rheinländerin.

Da einige Anmerkungen wohl unter die Gürtellinie gingen, zog Sarah die Reißleine. Während sie böswillige Nachrichten löschte, blockierte sie manche Profile sogar: "Einige Kommentare habe ich aber auch gelassen. Schließlich kann jeder sagen und äußern, was er möchte."

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

ActionPress / Andre Mischke Sarah und Alessio Lombardi im April 2018 in Soltau

Getty Images Sarah Lombardi im April 2018 in Berlin

