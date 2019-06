Supa Cent, die eigentlich Raynell Steward heißt, ist eine der erfolgreichsten Geschäftsfrauen im Beauty-Business. Bekannt wurde sie vor allem dadurch, dass sie mit ihrer Kosmetiklinie “The Crayon Case Cosmetics” innerhalb von 90 Minuten eine Million Dollar (knapp 885.000 Euro) umsetzte. Nun sorgen sich die Fans jedoch um ihr Vorbild, denn Supa Cent erlitt nach der Geburt ihrer Tochter einen Gedächtnisverlust.

Im März bracht die Unternehmerin ihre Tochter Leà zur Welt. Knapp zwei Monate nach der Geburt lud sie auf Instagram erneut Fotos und Storys aus dem Krankenhaus hoch. Supa Cent ist in den Pics mit einem Kopfverband zu sehen und erklärte, dass sie an Gedächtnisverlust leide. Weiter beschreibt sie: “Ich fühle mich ganz normal, aber es gibt einige Dinge, die ich einfach nicht weiß!” So habe erst ihr Instagram-Feed die Influencerin darauf aufmerksam gemacht, dass sie auf einer Veranstaltung war – sie selbst hatte keine Erinnerung an den Abend.

Nach neun Tagen haben die Ärzte die frischgebackene Mutter wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Einige Dinge muss sie jedoch noch beachten: “Ich darf sechs Monate lang nicht Auto fahren, kein Bad nehmen und nicht in Pools schwimmen.” Dennoch wird sie ihr Leben in gewohnter Weise fortführen und sich ihrer Arbeit widmen.

Instagram / supa_cent Supa Cent und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / supa_cent Supa Cent, Kosmetikunternehmerin

Anzeige

Instagram / supa_cent Raynell Steward alias Supa Cent

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Supa Cent ihre Story öffentlich teilt? Bewundernswert! Ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de