Traurige Nachrichten für die Literatur-Welt! Erst mit 50 Jahren veröffentlichte Judith Krantz ihr erstes Buch und prägte damit das Roman-Universum bis heute. Ihre zehn Werke, die sie zeitlebens schrieb, darunter "Scruples" und "The Jewels of Tessa Kent", wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt und insgesamt über 85 Millionen mal verkauft. Mit 91 Jahren ist die berühmte Bestseller-Autorin vergangenen Samstag nun in ihrem zu Hause in Los Angeles gestorben.

Die Schriftstellerin starb, wie die New York Times berichtet, unter natürlichen Umständen in ihrer Wahlheimat an der Westküste. Aufgewachsen war sie in New York City, dann wohnte sie für einige Jahre in Paris. Ihre Arbeit als Journalistin gab sie nach der Geburt ihrer insgesamt drei Kinder auf und starte erst daraufhin als Autorin durch.

Das erste Buch "Scruples", das 1978 veröffentlicht wurde, erzählt die Geschichte einer jungen Frau namens Wilhelmina Hunnewell Winthrop, die durch den Tod ihres viel älteren Mannes eine hohe Geldsumme erbt und damit in Beverly Hills eine Boutique namens "Scruples" eröffnet. Viele ihrer Geschichten dienten als Filmvorlage oder als wurden als Mini-Serien verbildlicht.

Getty Images Schriftstellerin Judith Krantz und Ehemann Steve

s_bukley/Newscom/The Mega Agency Schriftstellerin Judith Krantz

s_bukley/Newscom/The Mega Agency Schriftstellerin Judith Krantz und Schauspielerin Carrie Fisher



