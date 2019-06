Wie schnell die Zeit vergeht! Vor knapp zwei Jahren wurde Schauspielerin Caroline Beil im Alter von 50 Jahren erneut Mutter: Ihre Tochter Ava erblickte das Licht der Welt – ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Ehemann Philipp Sattler. Die Theater-Darstellerin ist mächtig stolz auf ihren kleinen Sonnenschein und betont immer wieder, wie glücklich sie sie macht. Nun steht bereits Avas zweiter Geburtstag vor der Tür. Im Promiflash-Interview verrät Mama Caroline jetzt, was sie für diesen Anlass geplant hat.

"So ein bisschen was Kleines machen wir", offenbart die 52-Jährige kürzlich beim Raffaello Summer Day in Berlin. Dabei soll ihre Prinzessin vor allem das klassische Programm bekommen: "Wir werden einen Kuchen backen, da kommt eine '2' drauf und ein paar Luftballons", erklärt Caroline ihre Ideen für Avas großen Tag – den 26. Juni.

Ob ihre Fans sich auch in diesem Jahr auf einen niedlichen Schnappschuss des Geburtstagskinds freuen dürfen? Beim letzten Mal teilte Caroline nämlich einen zauberhaften Beitrag mit ihren Followern – inklusive einer rührenden Liebeserklärung an Ava.

Getty Images Caroline Beil, Philipp Sattler

Instagram / beilcaroline Caroline Beil, Philipp Sattler und Tochter Ava

Instagram / beilcaroline Ava, Tochter von Caroline Beil

