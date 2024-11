Caroline Beil sortiert Erinnerungsstücke von Ex Philipp aus

Seit Sommer ist es offiziell: Caroline Beil (58) und Philipp Sattler lassen sich scheiden. Und wie es jetzt scheint, gibt es wirklich kein Zurück mehr für die beiden – die Fernsehmoderatorin mistet gerade richtig aus. In der Story ihres Instagram-Accounts teilt sie stolz das Ergebnis: Sie steht mitten in einem Haufen Gerümpel – darunter einige große Kartons, Klamotten und sogar ein Poster von sich und Philipp. Dazu schreibt sie triumphal: "480 Kilo Vergangenheit entsorgt! Fühle mich sehr befreit!" Anscheinend hat sie einige Erinnerungsstücke an Philipp auf den Sperrmüll gebracht.

Caroline scheint also mit ihrer Vergangenheit – und ihrem Noch-Ehemann – abgeschlossen zu haben. Dennoch wird sie mit Philipp immer verbunden sein – immerhin haben die beiden eine gemeinsame Tochter. Gegenüber Gala verriet die Schauspielerin aber, dass sie nach einer Eingewöhnungsphase jetzt einen guten Rhythmus für sich und die kleine Ava gefunden haben. "Jetzt haben wir so feste Zeiten, wann sie bei ihrem Papi ist, und die Ferien verbringt sie bei ihm und dann bei mir, und so ist jetzt alles so ganz gut geregelt, und ich glaube, das ist das, was Kinder brauchen, gerade auch in so einem Alter", erklärte Caroline.

Schon Monate bevor Caroline die Trennung bekannt gemacht hat, wurde über den Status ihrer Ehe gemunkelt. Letztendlich soll die räumliche Distanz der beiden das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Dass sie zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet hin- und herpendeln mussten, sorgte angeblich für Stress. Ein Insider behauptete jedoch gegenüber Bild, dass es noch einen anderen Grund gegeben haben soll. Laut dem Informanten soll Philipp "süchtig nach Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit" sein und Caroline schlecht behandelt haben.

Getty Images Caroline Beil, Moderatorin

Getty Images Caroline Beil mit Philipp Sattler, November 2018

