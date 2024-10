Insider verrät: Steckt mehr hinter Caroline Beils Trennung?

Vergangenen Juni bestätigte Caroline Beil (57) das Beziehungs-Aus mit Philipp Sattler. Neun Jahre waren die beiden gemeinsam durchs Leben gegangen – laut der Fernsehmoderatorin sei es die räumliche Distanz gewesen, die die Beziehung schließlich scheitern ließ. Ein Insider behauptet nun gegenüber Bild etwas anderes. Laut ihm stecke mehr hinter der Trennung. Demnach soll der Zahnarzt aus dem Ruhrgebiet Caroline nicht gut behandelt haben. Im engeren Umkreis gelte er zudem schon länger als "promigeil" und "süchtig nach Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit".

So soll der 41-Jährige darauf bestanden haben, die "Die Rosenheimcops"-Darstellerin bei öffentlichen Auftritten immer zu begleiten. Einladungen, bei denen nur sie erwünscht gewesen sei, habe sie auf sein Drängen hin absagen müssen. Dass die zweifache Mama jetzt einen Schlussstrich gezogen hat, verkrafte der Mediziner nur schlecht. Um das Sorgerecht der gemeinsamen Tochter sollen die beiden sogar vor Gericht streiten. Carolines Ex-Partner sei nämlich der Meinung, die Siebenjährige sei bei ihm besser aufgehoben, da die Moderatorin eine "zu alte Mutter" sei.

Ein Vorwurf, mit dem er einen wunden Punkt bei der Schauspielerin getroffen haben könnte. In einem Gespräch mit Gala gab sie zu, dass sie manchmal damit hadere, mit 50 Jahren noch mal ein Kind zu bekommen zu haben: "Ich sag' mal so: Wenn ich damals gewusst hätte, dass wir uns sechs Jahre später trennen, also nach der Geburt, dann hätte ich mir das, glaube ich, nochmal überlegt." Sie betont aber, dass das nichts mit der kleinen Ava zu tun habe – die Schauspielerin würde sie nicht in ihrem Leben missen wollen. Allerdings sei die Zeit kurz nach der Trennung mit dem neuen und veränderten Alltag nicht einfach gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Caroline Beil mit Philipp Sattler, November 2018

Anzeige Anzeige

Action Press / Ot,Ibrahim Philipp Sattler und Caroline Beil mit Tochter Ava bei einer Vernissage in Hamburg, 2021

Anzeige Anzeige