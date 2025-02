Caroline Beil und ihr Ex Philipp sind offiziell geschieden

Jetzt ist es offiziell: Caroline Beil (58) und Philipp Sattler gehen getrennte Wege. Das bestätigt die Schauspielerin gegenüber Bild. "Ich bin glücklich und erleichtert, geschieden zu sein – und dass dieses Kapitel in meinem Leben endlich abgeschlossen ist." Den Abschluss der Scheidungsverhandlung feierte sie noch auf dem Flur des Gerichtsgebäudes zusammen mit ihrer Anwältin und einem Gläschen Champagner. Damit ist nun eine Ehe von rund fünf Jahren vorbei – die Trennung wurde schon 2023 bekannt. Zu den Details der Vereinbarung äußerten sich weder Caroline noch Philipp.

Wie zufrieden Caroline mit dem Abschluss der Scheidung ist, zeigt sie auch bei Instagram. Auf einem Foto, auf dem sie und ihre Anwältin den Followern zuprosten, schreibt sie: "Das wars! Wenn du nach der Verhandlung im Gerichtsflur Schampus trinkst, dann war es ein guter Termin." Scheint, als sei alles zur Zufriedenheit der 58-Jährigen ausgegangen. Die Trennung wurde bekannt, als Caroline im Sommer 2023 ohne ihren Mann bei einem Event erschien. "Die Antwort ist, dass wir uns tatsächlich getrennt haben", erklärte sie gegenüber RTL.

Warum die beiden sich nach so vielen Jahren trennten, war erst nicht ganz klar. Erst einige Wochen, nachdem Caroline das Ehe-Aus bestätigt hatte, äußerte sie sich zu den Gründen. Zu Gast bei "Gala im TV" erklärte sie, dass der Hauptgrund die Entfernung zwischen ihren beiden Wohnorten sei. Philipp lebt in Marl im Ruhrgebiet und betreibt dort eine Zahnarztpraxis, die TV-Darstellerin wiederum wohnt und arbeitet in Berlin. "Dann ist es so, dass sich so eine Beziehung auch aufgrund dieser Tatsache irgendwann echt abnutzt. Dann fängt man an, sich zu streiten, das reibt sich ab", meinte sie.

Instagram / beilcaroline Caroline Beil und ihre Anwältin, Februar 2025

Getty Images Caroline Beil und Philipp Sattler im November 2015

