Vom TV auf die Bühne: Caroline Beil singt jetzt Schlager

Caroline Beil (58) will die Schlagerwelt erobern. Der TV-Star hat sich bisher vor allem als Moderatorin und Schauspielerin einen Namen gemacht. Jetzt hat sich die ehemalige The Masked Singer-Teilnehmerin mit den Sängerinnen Isabel Varell (63) und Patricia Larrass zusammengetan und den Schlagersong "Heute tragen wir Rot" kreiert. Und die drei haben große Pläne. "Wir möchten jetzt natürlich durchstarten. Freuen würden wir uns, wenn Florian Silbereisen (43) anrufen würde und uns für seine nächste Show einlädt", meint Caroline gegenüber Bild. Das Trio sei mittlerweile eine richtige Einheit, denn der Funke sei sofort übergesprungen: "Das Projekt hat sofort gepasst. Von der ersten Planung und Texten bis zur ersten Aufnahme hat alles ohne Widerstände funktioniert. Das mit uns als Trio fühlt sich einfach gut an."

Der Song hat für Caroline, Isabel und Patricia eine wichtige Bedeutung. Es geht um die Unabhängigkeit einer Frau und darum, die Sorgen hinter sich zu lassen. "Frauen brauchen nicht immer einen Mann, um glücklich zu sein. Ich kann mit mir und guten Freunden und Freundinnen happy werden. Das ist auch eine sehr wichtige Message", erklärt die 58-Jährige dem Magazin die Botschaft des Liedes. Isabel ergänzt: "Heute machen wir es uns schön. Wir wollen wunderschön aussehen, und zwar für uns, und nicht, um irgendwelchen Männern zu gefallen und diese dann als Endergebnis abzuschleppen." Passend dazu sind die drei in ihrem Musikvideo in feuerroten Cocktailkleidern zu sehen – in denen würden sie auch live in einer Show auftreten.

Während ihrer Teilnahme bei "The Masked Singer" konnte Caroline immerhin schon Erfahrung auf der großen Bühne sammeln – wenn auch hinter einer Maske. 2020 versteckte sie sich nämlich während der Sendung im Roboterkostüm vor dem Publikum. Das war allerdings nicht das erste Mal, dass sie Musik machte: 2015 erschien das Album "Beziehungsweise", auf dem sie zusammen mit Musiker Oliver Lukas zu hören ist. Im TV konnten Fans die Hamburgerin schon im Dschungelcamp, bei GZSZ und beim Großen Promibacken kennenlernen. Privat erlebte Caroline 2017 einen großen Meilenstein, denn pünktlich zu ihrem 50. Geburtstag erfuhr sie von ihrer ersten Schwangerschaft. Auch wenn Tochter Ava spät in ihr Leben trat, schien sie in der Mutterrolle aufzugehen. "Die ersten Jahre waren echt hart. So süß das immer ist, aber es ist so scheiße anstrengend", gab sie 2023 offen gegenüber t-online zu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Caroline Beil im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / beilcaroline Caroline Beil in Dubai, 2022

Anzeige Anzeige