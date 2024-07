Caroline Beil verrät den Grund für das Ehe-Aus mit Philipp!

Vor etwa einem Monat verkündete Caroline Beil (57), dass sie nicht mehr mit Philipp Sattler zusammen ist. Bisher äußerte sich die Moderatorin nicht zu den Hintergründen – bis jetzt. Während eines Auftritts bei "Gala im TV" offenbart sie, dass ihre Beziehung scheiterte, weil sie in Berlin wohnt, während der Zahnarzt seine Praxis in Marl im Ruhrgebiet führt. "Dann ist es so, dass sich so eine Beziehung auch aufgrund dieser Tatsache irgendwann echt abnutzt. Dann fängt man an, sich zu streiten, das reibt sich ab", erklärt sie.

Die Distanz habe dafür gesorgt, dass Philipp immer hin und her pendeln musste, was zu viel Stress führte. Caroline verrät, dass es zum Ende der Ehe nicht mal mehr Streit gegeben habe und die Trennung "eine Art Befreiungsschlag" gewesen sei. "Aber die Zeit davor, das waren Jahre, die waren schwer. Diese Zeit, wo man sich anbrüllt, wo man rausläuft, wo man denkt 'Oh Gott, oh Gott!' und man natürlich versucht, es irgendwie immer wieder zu kitten und merkt, dass es wahrscheinlich nicht mehr klappt", führt die 57-Jährige weiter aus.

Noch bevor die Trennung des Paares bekannt wurde, war spekuliert worden, ob die Ehe der beiden gescheitert war. Im August vergangenen Jahres hatte Caroline nämlich alle Pärchenbilder mit dem Mediziner aus ihrem Social-Media-Profil gelöscht. Mitte Juni bestätigte sie dann die Gerüchte gegenüber RTL. "Die Antwort ist, dass wir uns tatsächlich getrennt haben", gestand sie und fügte hinzu: "Mir geht es sehr, sehr gut. Wirklich."

Getty Images Caroline Beil und ihr Mann Philipp Sattler

Matthias Nareyek/Getty Images for Riani Caroline Beil, TV-Moderatorin

