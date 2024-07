Bereut Caroline Beil es, mit 50 Mutter geworden zu sein?

Caroline Beil (57) wurde mit 50 Jahren noch einmal Mutter. Damals war die Moderatorin mit Philipp Sattler liiert und die zwei machten ihr Liebesglück mit Töchterchen Ava perfekt. Doch vor Kurzem wurde ihre Trennung publik. Wie denkt Caroline heute über ihre Entscheidung in Sachen Nachwuchs? "Ich sag' mal so, wenn ich damals gewusst hätte, dass wir uns sechs Jahre später trennen, also nach der Geburt, dann hätte ich mir das, glaube ich, noch mal überlegt", gesteht die Zweifach-Mama gegenüber Gala. Mit ihrer Tochter habe dieser Gedanke aber natürlich nichts zu tun. Sie räumt ein: "Aber am Ende: Ich habe eine so bezaubernde, tolle Tochter und die ist so süß und das möchte ich nicht missen. Das war alles gut so, wie es war."

Es sei allerdings schwierig gewesen, nach der Trennung mit dem neuen, veränderten Alltag klarzukommen – ganz unabhängig von ihrer Liebe für ihre Kids. Mittlerweile haben die Schauspielerin und ihr Ex die Organisation jedoch in den Griff bekommen. "Jetzt haben wir so feste Zeiten, wann sie bei ihrem Papi ist und die Ferien verbringt sie bei ihm und dann bei mir und so ist jetzt alles so ganz gut geregelt", schildert die gebürtige Hamburgerin und erklärt: "Ich glaube, das ist das, was Kinder brauchen, gerade auch in so einem Alter. Also so eine feste Struktur, an der sie sich irgendwie so orientieren können."

Über die anstrengenden Seiten des Mutterdaseins sprach Caroline in der Vergangenheit bereits ganz offen und ehrlich. "Die ersten Jahre waren echt hart. So süß das immer ist, aber es ist so scheiße anstrengend", verriet sie im vergangenen Jahr gegenüber t-online. Daher sei sie sehr glücklich und dankbar über jedes Stückchen Selbstständigkeit, das ihr Sprössling dazugewinnt.

Action Press / Ot,Ibrahim Philipp Sattler und Caroline Beil mit Tochter Ava bei einer Vernissage in Hamburg, 2021

Instagram / beilcaroline Caroline Beils Tochter Ava im August 2019

Wie findet ihr es, dass Caroline so offen über ihre Mutterschaft spricht? Ich finde es mutig! Nicht so gut, wie soll sich ihre Tochter da fühlen...



