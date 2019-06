Nach der kürzlichen Trennung von Bradley Cooper (44) und Irina Shayk (33) wird weiterhin heiß diskutiert, welchen Anteil Lady Gaga (33) an dem Split gehabt haben könnte. Während das Ex-Paar mittlerweile um das Sorgerecht der gemeinsamen zweijährigen Tochter fechten soll, sei die Sängerin von den Vorwürfen ihrer angeblichen Beteiligung am Boden zerstört. Jetzt bekommen Bradley und Lady Gaga Rückendeckung von einem ihrer "A Star is Born"-Kollegen!

"Im Grunde ist 'A Star is Born' eine leidenschaftliche Liebesgeschichte und diese beiden Menschen verdienen Liebe", sagte Shangela Laquifa Wadley auf dem "Variety and Mercedes-Benz Power of Pride"-Event in New York gegenüber Entertainment Tonight. "Also, wo immer sie sie finden, sag ich: 'Halleluja, du solltest sie dir besser schnappen!'" Der "RuPaul’s Drag Race"-Star hätte die Chemie zwischen Bradley und Lady Gaga gespürt, als er seinen Teil des preisgekrönten Films drehte. Das "All inclusive"-Umfeld, das sich die beiden zur kreativen Entfaltung am Set geschaffen hätten, habe dazu beigetragen, die Nähe zwischen ihnen herzustellen.

Wenige Wochen vor Bradleys Beziehungsaus löste Lady Gaga ihre Verlobung mit Christian Carino. Sowohl der Schauspieler als auch der Popstar bestreitet nach wie vor, dass ihr Verhältnis zueinander der Auslöser für ihre gescheiterten Partnerschaften gewesen sei. Die beiden hätten während der Dreharbeiten ineinander lediglich beste Freunde gefunden.

Getty Images Shangela Laquifa Wadley

Actionpress/ UPPA/face to face Bradley Cooper und Irina Shayk in Hollywood, Februar 2019

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga

