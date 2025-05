Endlich offiziell: So glücklich ist Gigi mit Bradley Cooper

Gigi Hadid (30) und Bradley Cooper (50) gehen mittlerweile seit rund einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Am vergangenen Mittwoch haben die Turteltauben ihre Beziehung nun auch endlich auf Instagram offiziell gemacht – und sie sollen nach wie vor auf Wolke sieben schweben, wie ein Insider gegenüber People berichtet. Mit dem Schauspieler an der Seite des Models ist nicht nur Gigi selbst überglücklich, auch ihre Familie ist froh darüber. "Yolanda (61) und Bella (28) lieben Bradley, aber das Wichtigste für sie ist, dass er Gigi mit Liebe und Respekt behandelt", meint die Quelle und fügt hinzu: "Bradley ist ganz anders als Gigis frühere Partner und sie haben sie noch nie so glücklich mit einem Partner gesehen."

Der "Hangover"-Star sei einfach "ein Gentleman" und füge sich nahtlos in die Hadid-Familie ein. Außerdem sollen er und der ehemalige Victoria's Secret-Engel "viel gemeinsam" haben, was sie noch mehr und besser miteinander verbinde. So sind sie beispielsweise beide Eltern einer Tochter. Bradleys Kleine, Lea de Seine, aus der Beziehung mit Irina Shayk (39), ist bereits acht Jahre alt. Khai, die Tochter von Gigi und ihrem Ex-Partner Zayn Malik (32), ist im September 2020 geboren und somit noch süße vier Jahre alt. Doch das scheint wohl kein Problem zu sein. "Seine Tochter Lea ist so süß und liebevoll mit Khai", verrät die Quelle People.

Nachdem sie ihre Beziehung offiziell gemacht hatten, schwärmte Gigi auch öffentlich von ihrem Partner. Der Filmstar sei dafür verantwortlich gewesen, dass der Morgen vor der Met Gala für sie so positiv gestartet habe. "Ich bin aufgewacht. Ich war mit meinem Mann zusammen. Wir hatten einen entspannten Morgen, haben gelacht, ihr wisst schon", schwärmte die Laufstegschönheit gegenüber Vogue. Apropos Mann: Seit Monaten kursiert das Gerücht, dass das Paar bereits verlobt ist und Hochzeitspläne schmiedet. Bei ihrer Geburtstagsparty Ende April tauchte sie zudem mit einem auffälligen Ring an ihrer linken Hand auf. Eine Bestätigung seitens Gigi und Bradley gab es diesbezüglich aber bisher nicht.

Getty Images Gigi Hadid bei der Met Gala 2025

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Bradley Cooper, April 2025

