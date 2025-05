Seltener Kommentar: Gigi Hadid schwärmt von Bradley Cooper

Gigi Hadid (30) hat sich bei der diesjährigen Met Gala in New York nun überraschend offen zu ihrer Beziehung mit Bradley Cooper (50) geäußert – und nannte den Schauspieler dabei sogar ihren "Mann". Obwohl sie das glamouröse Event am Montagabend allein besuchte, gewährte das Model im Gespräch mit Emma Chamberlain (23) für Vogue einen seltenen Einblick in ihren gemeinsamen Morgen: "Ich bin aufgewacht. Ich war mit meinem Mann zusammen. Wir hatten einen entspannten Morgen, haben gelacht, ihr wisst schon", erzählte Gigi am roten Teppich. Anschließend zog sie sich in ihre eigene Wohnung zurück, um sich in Ruhe auf die Gala vorzubereiten – inklusive Chicken Fingers und Pommes, wie sie lachend verriet.

Diese persönlichen Einblicke folgen nur kurz nach ihrem öffentlichen Liebesbekenntnis auf Instagram. Dort teilte Gigi Fotos ihrer Geburtstagsparty, auf denen sie Bradley leidenschaftlich küsst – und einen auffälligen goldenen Ring am Finger trägt. Seit fast zwei Jahren führen die beiden ihre Beziehung größtenteils abseits der Öffentlichkeit. "Ich bin so glücklich, 30 zu sein! Ich bin dankbar für alle Höhen und Tiefen – für alle Lektionen und Geschenke, die mir beides gebracht hat. Dafür, dass ich all das erleben durfte", schrieb sie unter die Bilder. In einem früheren Interview mit Vogue erklärte Gigi, wie sehr sie die kreative Energie ihres Partners inspiriert und dass Bradley ihr neue Seiten an der Liebe gezeigt hat: "Ich bin einfach nur glücklich."

Abseits des Rampenlichts steht für das Model vor allem eines im Mittelpunkt: ihre Tochter Khai, die sie gemeinsam mit Ex-Partner Zayn Malik (32) großzieht. Über das Verhältnis zu ihrem Ex schwärmte sie laut Daily Mail: "Zayn und ich legen unsere Betreuungszeiten Monate im Voraus fest." Trotz ihrer enormen Reichweite – fast 77 Millionen Menschen folgen ihr derzeit auf Instagram – nimmt sich Gigi Hadid regelmäßig Auszeiten. Mit Social Media geht sie inzwischen gelassener um und scherzt selbstironisch: "Mein Instagram ist wie Schneckenpost." Sie teilt lieber bewusst ausgewählte Momente und nimmt sich die Zeit, diese auch im echten Leben zu genießen. Mit Bradley führt sie offenbar ein bodenständiges Privatleben – eine wertvolle Balance zwischen Blitzlicht und Alltag.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Bradley Cooper, April 2025

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Gigi Hadid und Bradley Cooper im Februar 2024

