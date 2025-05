So gut verstehen sich die Töchter von Gigi Hadid und Bradley

Gigi Hadid (30) und Bradley Cooper (50) machten ihre Beziehung kürzlich offiziell: Das Model und der Schauspieler zeigten sich verliebt auf Gigis 30. Geburtstagsparty in New York, wo sie sich inmitten von Familie, Freunden und Promis wie Bella Hadid (28) und Anne Hathaway (42) einen innigen Kuss gaben. Die beiden verbindet nicht nur ihre Karriere im Rampenlicht, sondern auch das Leben als Eltern – Gigi ist Mutter der vierjährigen Khai Malik (4), während Bradley seine achtjährige Tochter Lea (8) mit Ex-Partnerin Irina Shayk (39) großzieht. Bereits seit Monaten verbringen ihre Mädchen gemeinsame Zeit, wie ein Insider gegenüber People verriet: "Bradleys Tochter Lea ist so lieb und sanft zu Khai."

Die Beziehung zwischen Gigi und Bradley entwickelte sich innerhalb weniger Monate vom lockeren Kennenlernen zur ernsten Partnerschaft. Ursprünglich lernten sich die beiden Stars auf einer Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes kennen. Seit Oktober 2023 sollen sie als Liebespaar durchs Leben gehen. Mittlerweile kombinieren sie ihren hektischen Alltag zwischen Jobs, roten Teppichen und Elternpflichten gekonnt miteinander. Eine Quelle betonte bereits im Januar gegenüber dem Magazin: "Sie sind zwar beide viel beschäftigt, aber sie priorisieren ihre Beziehung und ihre Töchter." Seitdem wurden Gigi und Bradley immer häufiger gemeinsam gesichtet – nicht selten in Begleitung ihres Nachwuchses.

Schon vor einigen Monaten hatte Gigi in einem Interview mit Vogue einen seltenen Einblick in ihre Gefühlswelt gegeben. Damals sprach die Beauty überraschend offen über die Beziehung zu dem Filmstar. "Ich respektiere ihn sehr als kreativen Menschen", schwärmte sie. Vor allem schätzte sie seine motivierende Art: Sein Zuspruch habe ihr viel Selbstvertrauen gegeben, neue Dinge auszuprobieren. So habe Bradley sie beispielsweise dazu ermutigt, öfter ins Theater zu gehen – eine Leidenschaft, die Gigi durch ihn wiederentdeckt hat.

ActionPress Lea de Seine Shayk Cooper und Bradley Cooper beim Super Bowl 2025

Instagram / gigihadid Gigi und Tochter Khai unterwegs beim Sightseeing

