Es ist traurig, dass man so etwas überhaupt sagen muss! Dass Hollywood-Stars oft im Kreuzfeuer der Fan-Kritik stehen, ist nichts Neues. Und dass die Kritik oft bis hin zu Mobbing gehen kann, müssen Promis ebenfalls immer wieder am eigenen Leib erfahren. Auch vor Kindern macht diese Form des systematischen Schikanierens oftmals keinen Halt. Diese Tatsache veranlasste die siebenjährige Schauspielerin Lexi Rabe nun zu einem Appell an ihre Fans!

Auf dem von ihren Eltern überwachten Instagram-Account veröffentlichte Lexi, die vielen durch ihre Rolle in dem Action-Blockbuster "Avengers: Endgame" bekannt sein dürfte, ein Video. "Hallo, ich bin Lexi Rabe und ich bin sieben Jahre alt", sagt der kleine Hollywood-Star darin. "Oft mache ich Unsinn und dann wechseln Mama und Papa ein Wörtchen mit mir oder geben mir ein Time-out, glaubt mir das", erklärt sie – und bittet ihre Fans: "Wenn ich irgendwo hinkomme und mich albern oder danebenbenehme, ich bin erst sieben Jahre alt. Bitte mobbt deswegen nicht meine Familie oder mich."

"Sie ist ein normaler Mensch und ein Kind", erklären ihre Eltern im Text zum Video – und berichten, dass Lexi mehrmals Opfer von Bullying wurde. "Ich hasse es, dass wir das erneut posten müssen. Aber Lexi wurde wieder gemobbt. Genau das veranlasst Prominente dazu, dass sie das Haus nicht mehr verlassen und Leute treffen wollen", klagen Lexis Eltern. "Bitte behaltet eure Meinungen für euch, sodass Lexi in einer freien Welt aufwachsen kann", fordern sie schließlich.

Getty Images Lexi Rabe, Schauspielerin

Getty Images Lexi Rabe im Juni 2019

FayesVision / WENN.com Lexi Rabe, Schauspielerin

