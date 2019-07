Mit Guillermo Mordillo verliert die Welt einen außergewöhnlichen Künstler! Im Alter von 86 Jahren starb der argentinische Zeichner und Cartoonist, der mit seinen Knollennasen-Figuren bekannt und berühmt geworden ist. In Deutschland produzierte er vor allem Zeichentrickfilme für das öffentlichrechtliche Fernsehen. Die genaueren Umstände seines Todes sind bisher nicht bekannt. Spanischen Medien zufolge soll er vergangen Samstag auf Mallorca gestorben sein.

Bereits mit 16 Jahren begann Guillermos Künstler-Karriere. Als junger Mann erwarb er ein Zeichner-Diplom und begann seine Arbeit in Trickfilmstudios. In den 70er-Jahren gehörte er zu den bekanntesten Cartoonisten der Welt. Seine lustigen Figuren mit den dicken, knolligen Nasen entwickelten sich schnell zu seinem Markenzeichen und schmückten neben Grußkarten schon bald die Wände seiner unzähligen Ausstellungen. Sein besonderer Humor und sein unverwechselbarer, grafischer Stil, den er in seine Werke einbrachte, machten den Künstler weltbekannt.

Die Werke des Verstorbenen zeichneten sich vor allem durch die Darstellung menschlicher Beziehungen aus. Da er seine Kunst insbesondere in Frankreich präsentierte, der französischen Sprache aber nicht mächtig war, blieben die Cartoons in der Regel stumm. Durch seinen universellen Stil erzählten sie trotzdem lebendige Geschichte und erinnerten an kurze Stummfilme.

Getty Images Guillermo Mordillo bei seiner Ausstellung 2012

Getty Images Guillermo Mordillo bei einer Charity Gala

Getty Images Guillermo Mordillo bei einer Ausstellung in München



