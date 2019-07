Schlechte Nachrichten für alle Fans von Feine Sahne Fischfilet! Die Politpunkband ist seit über zehn Jahren erfolgreich und hat schon zahlreiche Festival-Bühnen gerockt. Am Samstag wollten die sechs Jungs eigentlich ein Konzert in Dresden geben. Doch nun verkündeten die Musiker, dass der Auftritt ausfallen muss: Ihr Gitarrist Christoph hat bei einem Fahrradunfall schwere Blessuren davongetragen und kann deshalb unmöglich spielen.

Via Instagram verkündete Feine Sahne Fischfilet die traurige Nachricht: "Dresden, wir müssen leider absagen. Unser Gitarrist Christoph hat sich gestern bei einem Fahrradunfall heftig verletzt und den linken Arm in Gips gelegt bekommen." Sie hofften jetzt einfach nur, dass er schnell wieder gesund wird und sie das Konzert bald nachholen können. Ein Arzttermin am kommenden Freitag soll klären, wie lange der Musiker außer Gefecht gesetzt ist.

Die Jungs sind mächtig traurig darüber, dass sie ihre treue Community so hängen lassen müssen. Aber ihre Follower zeigen sich total verständnisvoll – und das, obwohl einige sogar extra für den Gig anreisen wollten. "Mist, und ich habe ein Hostelzimmer gebucht! Gute Besserung", kommentierte beispielsweise ein User.

Franck,Patrick; ActionPress Feine Sahne Fischfilet auf dem Deichbrand-Festival 2017

Anzeige

Instagram / feinesahnefischfilet Christoph, Gitarrist bei Feine Sahne Fischfilet

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Feine Sahne Fischfilet auf dem Hurricane-Festival

Anzeige

Wart ihr schon mal auf einem Konzert von Feine Sahne Fischfilet? Nein, bisher nicht! Ja, ich bin schon lange ein Fan! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de