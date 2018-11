Seit knapp zehn Jahren mischt die Politpunkband Feine Sahne Fischfilet mit ihrer Musik und ihren bedeutungsvollen Texten die deutsche Festival-Szene auf. Die sechs Jungs aus Mecklenburg-Vorpommern haben viele Anhänger und einige davon freuten sich am Donnerstag auf einen Auftritt ihrer Idole in Chemnitz. Doch der Gig in Sachsen stand unter keinem guten Stern: Die entsetzten Konzertbesucher mussten kurzzeitig evakuiert werden!

Denn im Alternativen Jugendzentrum (AJZ) in Chemnitz, in dem Feine Sahne Fischfilet auftreten sollte, wurde ein Bombenalarm ausgerufen! "Es gab eine telefonische Drohung bei der Polizei", enthüllte die Polizeisprecherin Jana Ulbricht gegenüber der Freien Presse. Die rund 550 Besucher wurden daraufhin aus dem Gebäude gebeten. Nach einer Stunde dann aber die Entwarnung: Bei der Überprüfung der Location konnte nichts Ungewöhnliches gefunden werden und das Konzert konnte doch noch stattfinden.

Erst im Oktober war ein Bühnenprogramm von Feine Sahne Fischfilet abgesagt worden. Die Stiftung Bauhaus Dessau ließ die Musiker nicht auf der historischen Stage auftreten – gegen die Jungs, die sich aktiv gegen Rechtsextremismus einsetzten, wurden Drohungen auf sozialen Netzwerken laut. Man befürchtete Ausschreitungen von rechten Gruppierungen.

Franck,Patrick; ActionPress Jan Gorkow von Feine Sahne Fischfilet

Koppelmann, Stefan; ActionPress Feine Sahne Fischfilet-Frontman Monchi

Franck,Patrick; ActionPress Feine Sahne Fischfilet auf dem Deichbrand-Festival 2017

