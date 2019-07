Große Trauer um einen großen deutschen Journalisten: Michael Jürgs ist diese Woche im Alter von 74 Jahren verstorben! Der Wahl-Hamburger war zwischen 1986 und 1990 Chefredakteur des Magazins "Stern", er moderierte die "NDR Talk Show" und brachte zahlreiche Bücher heraus. Erst dieses Jahr wurde der 74-Jährige mit dem Theodor-Wolff-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. 2018 wurde bekannt, dass Jürgs Krebs hat – nun erlag er der Erkrankung.

Seinen Tod bestätigte heute seine Frau Nikola gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der Publizist war 50 Jahre verheiratet und hinterlässt neben seiner Gattin einen erwachsenen Sohn. Wie wichtig Jürgs für die deutsche Medienlandschaft war, machte der ehemalige Kulturstaatsminister Michael Naumann deutlich: "Ich kenne und schätze, nein, bewundere Michael seit 56 Jahren. Dass er ein journalistisches Urgestein werden sollte, konnte ich seinerzeit nicht ahnen", sagte er in seiner Laudatio über den Autor anlässlich der Verleihung des Theodor-Wolff-Preises.

Michael Jürgs schrieb unter anderem das Werk "Weihnachtsfrieden". In dem Buch geht es um den inoffiziellen Waffenstillstand zwischen Deutschen, Franzosen und Briten Weihnachten 1914 an der Westfront. Diese Geschichte wurde 2005 mit Daniel Brühl (41), Benno Fürmann und Diane Kruger (42) in den Hauptrollen verfilmt.

Michael Wallrath / ActionPress Michael Jürgs mit seinem Buch "Der Tag danach"

Georg Hilgemann / ActionPress Michael Jürgs guckt zur Seite

United Archives GmbH / ActionPress Daniel Brühl, Diane Kruger und Benno Fürmann in "Merry Christmas"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de