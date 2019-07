Sie kommen wieder! Die beiden FBI-Agenten Marcus und Kevin – verkleidet und geschminkt als die Milliardärstöchter Brittany und Tiffany – sorgten 2004 in "White Chicks" für ordentliche Lacher. Fans des Streifens werden sich nun auch freuen zu hören, dass es jetzt – 15 Jahre später – einen zweiten Teil geben soll! Das enthüllte jetzt Darsteller Terry Crews (50), der im Originalfilm den Profi-Basketballer Latrell Spencer spielte.

"White Chicks" war einer der beliebtesten Filme des Jahres 2004 und spielte mehr als 100 Millionen Euro an den Kinokassen ein. Der Erfolg ist zu großen Teilen den beiden Hauptdarstellern der Hit-Komödie zu verdanken: Shawn und Marlon Wayans (46). Ob man an diesem Erfolg anknüpfen kann, ist ungewiss. Doch zumindest ist klar, die beiden werden auch bei "White Chicks 2" wieder mit am Start sein! Terry bestätigte die aufregenden Neuigkeiten im Gespräch mit Moderator Andy Cohen (51) in seiner Show Watch What Happens Live.

Im zweiten Teil soll es auch wieder eine ikonische Szene geben, in der Terry ein bekanntes Lied vorträgt. Im Originalfilm war es damals “A Thousand Miles” von Vanessa Carlton (38). In "White Chicks 2" wird es wohl “Call Me Maybe” von Carly Rae Jepsen (33) sein, so Terry. Ein Termin, wann der Film in die deutschen Kinos kommt, wurde noch nicht bekannt gegeben.

FREDERIC J. BROWN / Getty Terry Crews bei einer Veranstaltung in Los Angeles

Anzeige

Derek Storm / Splash News Marlon Wayans vor den HufPost Live Studios in New York

Anzeige

Frederick M. Brown / Getty Terry Crews auf einer Party in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de