So rührend verabschieden sich Stars von Andre Braugher (†61)

Sie nehmen von ihm Abschied! Vor wenigen Tagen verstarb der Schauspieler Andre Braugher. Der US-Amerikaner hatte sich unter anderem durch die Serie Brooklyn Nine-Nine und seine Rolle als Captain Raymond Holt einen Namen bei den Zuschauern gemacht. Zuletzt stand er außerdem in dem Drama "She Said" vor der Kamera. Doch nicht nur seine Fans, sondern auch die Stars verabschieden sich von Andre: Terry Crews und diese weiteren Prominenten gedenken des Verstorbenen!

Der Schauspieler ehrt seinen Freund und Serienkollegen auf Instagram mit rührenden Zeilen. "Ich fühle mich geehrte, dich gekannt zu haben. Ich habe mit dir gelacht und gearbeitet. Acht glorreiche Jahre habe ich dein Talent beobachten dürfen. Es tut weh. Du hast uns zu früh verlassen", trauert Terry und schreibt außerdem: "Du hast mir so viel beigebracht. Ich werde dir für immer dankbar sein." So sei Andre ihm ein sehr guter Freund gewesen, der ihn durch sein Wissen und seine Ratschläge unterstützt habe.

Auch weitere Berühmtheiten wie beispielsweise Nick Cannon (43) bekunden ihre Trauer auf der Social-Media-Plattform. "Eine brillante und wundervolle Seele wurde jetzt freigelassen! [...] Ruhe in Frieden, King!", schreibt der Comedian. Auch Shonda Rhimes (53), die mit ihm zusammen an "The Residence" arbeitete, teilte ein Foto des Verstorbenen und offenbart: "Ich trauere nicht nur um einen außergewöhnlichen Schauspieler, sondern vor allem um eine warmherzige und freundliche Seele."

