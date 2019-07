Was für ein tragischer Verlust: Teenie-Star Cameron Boyce ist im Alter von 20 Jahren verstorben! Der Schauspieler stand grade am Beginn einer großen Karriere: In seinem jungen Alter hatte er bereits in vielen Produktionen mitgewirkt – unter anderem in der Disney-Channel-Serie "Jessie", in der Filmreihe "Descendants – Die Nachkommen" und in der Komödie "Kindsköpfe". Nun musste seine Familie den Tod des Darstellers bestätigen.

"Aus tiefster Trauer berichten wir, dass wir heute Morgen Cameron verloren haben", sagte ein Sprecher der Familie gegenüber ABC. "Er starb im Schlaf aufgrund eines Anfalls, der das Ergebnis einer andauernden Krankheit war, wegen der er in Behandlung war." Die Welt habe eines seiner hellsten Lichter verloren, aber sein Geist werde durch die Güte und das Mitgefühl weiterleben, die er den Mitmenschen zu seinen Lebzeiten entgegengebracht habe.

"Wir sind zutiefst betroffen und bitten um Privatsphäre in dieser äußerst schwierigen Zeit, da wir über den Verlust unseres kostbaren Sohnes und Bruders trauern", ließ die Familie darüber hinaus verlauten.

Getty Images Cameron Boyce im April 2019 in Kalifornien

