Trauriger Tag: Vor drei Jahren starb Cameron Boyce (✝20)

Nun ist es schon drei Jahre her. Cameron Boyce (✝20) begann bereits in jungen Jahren seine Schauspielkarriere. So lernte man ihn im Alter von 11 Jahren in dem Film "Kindsköpfe" kennen und bekam ihn in der Disneyserie "Jessie" als Luke zu sehen. Danach spielte er in der Trilogie "Descendants" mit, die sein letzter großer Erfolg war: Genau heute vor drei Jahren ist Cameron an den Folgen eines epileptischen Anfalls im Alter von 20 Jahren verstorben.

Der Schmerz des Verlusts von Cameron ist für seine Freunde und Familie immer noch groß. Seine "Descendants"-Kollegin Sofia Carson sprach mit Promiflash darüber, wie schwer der Tod ihres Freundes für sie war und ist. Auf die Frage, ob sie sich denn die "Descendants"-Filme noch einmal angesehen habe, antwortete sie: "Es wird immer sehr schmerzhaft sein – ich kann meinen Schmerz nicht mal so richtig in Worte fassen. Seit das passiert ist, habe ich die 'Descendants'-Filme nicht mehr angeschaut." Doch die Schauspielerin werde nie vergessen, was für ein großartiges Geschenk es für sie war, Cameron in ihrem Leben gehabt zu haben.

Auch die Fans des jung Verstorbenen trauern an dem heutigen Tag. So schrieb beispielsweise ein User auf Twitter: "Es fühlt sich immer noch so surreal an, dass du nicht mehr bei uns bist. Es vergeht kein Tag, an dem wir dich nicht vermissen... Ruhe in Frieden Engel, ich hoffe, der Himmel passt gut auf dich auf."

Instagram / sofiacarson Cameron Boyce und Sofia Carson, 2017

Getty Images Cameron Boyce, 2019

Getty Images Cameron Boyce, Schauspieler

