Adam Sandler ehrt Cameron Boyce (†) in "Happy Gilmore 2"

Adam Sandler (58) hat in seinem neuen Film "Happy Gilmore 2" eine rührende Hommage an seinen verstorbenen Kollegen Cameron Boyce (✝20) eingebaut. Cameron, der in der Komödie "Kindsköpfe" Adams Filmsohn spielte, verstarb 2019 an einem Krampfanfall, der durch Epilepsie ausgelöst wurde. In dem gerade veröffentlichten Film "Happy Gilmore 2", in dem Adam die Hauptfigur spielt und Regie führte, gibt es nun eine Szene, die dem verstorbenen Cameron gedenkt. Cameron ist dabei kurz auf einem Fernsehbildschirm im Hintergrund zu sehen, berichtet E!. Laut Fans könnte es sich bei dem Filmmaterial um eine Episode der Disney-Serie "Jessie" handeln, in der Cameron damals mitgespielt hat.

In den sozialen Medien zeigten sich viele gerührt von der Geste. Ein Nutzer auf X schrieb: "Adam Sandler inklusive Cameron Boyce in #HappyGilmore2 ist so herzerwärmend. Er hat diesen Jungen wirklich geliebt." Es ist nicht das erste Mal, dass Adam den jungen Schauspieler, der im Alter von nur 20 Jahren starb, ehrt. Bereits in seinem Netflix-Film "Hubie Halloween" im Jahr 2020 widmete er Cameron eine persönliche Botschaft im Abspann. Die erneute Geste in "Happy Gilmore 2" zeigt, wie sehr Cameron in Adams Erinnerungen verankert bleibt.

Cameron, der durch Disney-Produktionen wie "Descendants" und "Jessie" zum Star wurde, litt seit seinem 17. Lebensjahr an Epilepsie. Seine Eltern gründeten nach seinem tragischen Tod eine Stiftung, die sich diesem Krankheitsbild widmet. Freunde und Kollegen betonen immer wieder den positiven Einfluss, den Cameron auf ihr Leben hatte. Adam Sandler hatte schon zu Lebzeiten des Schauspielers stets lobende Worte für ihn gefunden und beschrieb ihn als warmherzig und talentiert. Victor Boyce, Camerons Vater, betonte einst, wie berührend es sei zu sehen, dass niemand jemals etwas Negatives über seinen Sohn zu sagen hätte. Die Würdigung durch Adam in seinem aktuellen Film unterstreicht diese Wertschätzung noch einmal.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Adam Sandler und Cameron Boyce

ActionPress / Collection Christophel Jake Goldberg, Salma Hayek, Cameron Boyce, Adam Sandler und Alexys Nycole Sanchez

