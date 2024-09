Jenna Ortega erinnert an letzte Begegnung mit Cameron Boyce

Jenna Ortega (21) teilt eine berührende Erinnerung an die letzte Begegnung zwischen ihr und Cameron Boyce (✝20). In einem Interview mit dem französischen Sender Canal+ erinnert sich die "Beetlejuice Beetlejuice"-Darstellerin an ein unangenehmes Vorsprechen, bei dem die beiden Disney-Stars als Liebespaar fungieren sollten: "Wir kannten uns, seit ich elf oder zwölf war, und sollten uns dann in einem Vorsprechen küssen." Zum Zeitpunkt des Vorsprechens sei Jenna dann 15 oder 16 Jahre alt gewesen, während Cameron ein wenig älter gewesen sei. "Wir sollten uns küssen, aber wir schauten uns nur an und wussten, dass wir das nicht können", erzählt Jenna. Bis heute sei sie dankbar dafür, dass Cameron bemerkt habe, dass ihr die Situation unangenehm gewesen sei und sie abgebrochen habe.

"Es war so süß, weil ich mich unwohl gefühlt habe und mir das Vorsprechen schwergefallen ist", fügt Jenna noch hinzu. Die beiden haben sich daraufhin voneinander verabschiedet und einander alles Gute gewünscht. Camerons einfühlsame Art wird auch von Jennas Filmkollegin Catherine O'Hara (70) gewürdigt, die ihn als einen "Gentleman" bezeichnet.

Cameron war im Jahr 2019 im Alter von 20 Jahren infolge eines epileptischen Anfalls verstorben. Seine Eltern, Victor und Libby Boyce, teilten vor wenigen Monaten bewegende Worte zum Gedenken an seinem 25. Geburtstag. "Es gibt keine Worte, die ausdrücken könnten, wie sehr wir dich lieben und wie doll wir dich vermissen. Auch wenn du uns verlassen hast, schaffst du es, Leute auf der ganzen Welt zu berühren und zu inspirieren. Es fühlt sich noch immer wie ein Traum an, von dem wir gerne aufwachen würden", schrieb Camerons Papa liebevoll auf Instagram.

Jenna Ortega, Schauspielerin

Cameron Boyce, 2017

