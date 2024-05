Disney-Star Cameron Boyce (†) wäre heute 25 Jahre geworden

Cameron Boyce (✝20) verstarb im Jahr 2019 ganz plötzlich. Der junge Schauspieler litt unter Epilepsie und war in der Nacht wegen eines Krampfanfalls gestorben. Heute hätte der Disney-Star seinen 25. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass widmen ihm zahlreiche Fans auf seiner Instagram-Seite liebe Worte – er bleibt unvergessen. "Alles Gute zum 25., Cameron. Wir alle lieben und vermissen dich", "Happy Birthday im Himmel, Cam" und "Alles Gute zum 25. Geburtstag, die Zeit vergeht so schnell", sind nur einige von vielen Kommentaren unter dem letzten Beitrag des Kinderstars, den er vor seinem Tod veröffentlicht hatte.

Nicht nur von seinen Fans wird der US-Amerikaner immer wieder geehrt. Erst im vergangenen Jahr veranstaltete Camerons Familie in Gedenken an ihn eine Gala. Dazu kamen auch seine "Descendants"-Kollegen. Dove Cameron (28), Booboo Stewart (30) und Sofia Carson feierten bei der Benefiz-Veranstaltung eine kleine Reunion und versammelten sich im Namen ihres verstorbenen Freundes auf dem roten Teppich. Am Set der "Descendants"-Filme waren die jungen Schauspieler nicht nur Co-Stars, sondern auch wie eine Familie gewesen.

Cameron machte sich schon in jungen Jahren einen Namen als Filmstar. Unter anderem spielte er bei "Mirrors", "Kindsköpfe" oder der Fernsehserie "Jessie" mit. Vor seinem Tod befand sich der Kalifornier bereits in ärztlicher Behandlung, da er unter Epilepsie litt. Am 6. Juli 2019 bekam der damals 20-Jährige dann einen nächtlichen Krampfanfall, an dessen Folgen er verstarb.

Instagram / sofiacarson Cameron Boyce mit Co-Star Sofia Carson

Getty Images Cameron Boyce auf einer Gala in Beverly Hills im April 2017

