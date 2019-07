Tanya Jones, die Frau des britischen Schauspielers und ehemaligen Profifußballers Vinnie Jones (54), litt bereits seit sechs Jahren an Krebs. Doch den Kampf gegen die Krankheit konnte die 53-Jährige am Ende nicht gewinnen. Ihr Zustand verschlechterte sich in den vergangenen Wochen immer mehr. Am gestrigen Tag verriet dann ein Sprecher die traurige Nachricht: Tanya verstarb am Samstag im Kreis ihrer Liebsten.

Tanya starb in ihrem Haus in Los Angeles, umgeben von ihrer Familie. Laut Daily Mail sollen ihr Mann und ihre Kinder in den letzten Stunden bei ihr am Bett gewesen sein und ihr beigestanden haben. Das Paar heiratete 1994 in Watford und erneuerte sein Gelübde im Jahr 2007. Sechs Jahre später wurde bei beiden eine gefährliche Art des Hautkrebs' diagnostiziert. Vinnie gilt mittlerweile als geheilt.

Tanya hinterlässt eine Tochter aus erster Ehe und einen gemeinsamen Sohn mit Vinnie. Der ehemalige Fußballer ließ über seinen Sprecher verlauten: "Vinnie und die Familie bitten um Privatsphäre, während sie in dieser schweren Zeit eine verständliche Trauerphase durchlaufen."

Getty Images Vinnie und Tanya Jones 2013 in Los Angeles

Getty Images Vinnie Jones im Juni 2017 in Los Angeles

ActionPress / Jim Smeal / BEImages Vinnie und Tanya Jones im Jahr 2013



