Traurig-schöner Abschied: Der britische Schauspieler Vinnie Jones (54) muss seit Juli den Tod seiner Ehefrau Tanya verkraften. Sie starb nach einem sechs Jahre andauernden Kampf gegen den Krebs im Alter von nur 53 Jahren. Für ihren hinterbliebenen Mann hatte sie allerdings noch einige tröstende Worte zum Abschied: Nur wenige Wochen vor ihrem Ableben schrieb sie ihrem Liebsten eine Karte mit einer ganz besonderen Botschaft, die er jetzt mit der Öffentlichkeit teilte.

Vinnie erklärte in einem Interview mit dem Sunday Mirror, dass die Karte mit den Worten "Glaube immer daran, dass etwas Wundervolles passieren wird" versehen ist. Auf der Rückseite stehen zudem einige persönliche Worte seiner inzwischen verstorbenen Frau, die tief bewegen: "An meinen liebsten Vin, jeden Tag passiert mir etwas Wundervolles – nämlich, dass wir zusammen sein können. Du bist der morgendliche Sonnenschein, wenn ich aufwache. In Liebe, Tanya."

Der Schauspieler trage die Karte seit ihrem Tod immer bei sich. "Sie hat sie bei ihren wertvollen Tagebüchern aufbewahrt. Ich bin zusammengebrochen, als ich sie las, weil ich sie ebenso sehr geliebt habe."

Splash News Vinnie Jones, Schauspieler

Getty Images Tanya und Vinnie Jones im April 2010 in Los Angeles

Getty Images Vinnie und Tanya Jones im April 2010

