Vinnie Jones (56) meldet sich mit einem emotionalen Post im Netz zu Wort. Der Schauspieler hatte vor zwei Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Seine Ehefrau Tanya war im Alter von 53 Jahren verstorben, nachdem sie sechs Jahre lang gegen ihre Krebserkrankung gekämpft hatte. Vor wenigen Tagen hätte die US-Amerikanerin Geburtstag gefeiert. An diesem Tag widmete ihr der TV-Star liebevolle Worte.

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, du wunderschönes Mädchen", schrieb Vinnie auf Instagram und zierte seinen Netzbeitrag mit Fotos der Verstorbenen. Das Paar hatte sich damals im Teenageralter kennengelernt und kurz gedatet – sich dann allerdings zunächst aus den Augen verloren. Als der ehemalige Fußballstar Jahre später zurück in seine Heimatstadt Watford gezogen war, hatten sie wieder zusammengefunden. Zum Zeitpunkt von Tanyas Tod hatten sie auf 25 Ehejahre zurückgeblickt.

Im vergangenen September hatte Vinnie offen über die Nacht gesprochen, in der Tanya gestorben war. "Einer nach dem anderen ist zu ihrem Bett gegangen und ich sagte ihnen, ich würde auch gleich kommen. Ich wollte eine rauchen, in die Dunkelheit schauen und allein sein", hatte er sich im Gespräch mit The Sun zurückerinnert.

Instagram / thevinniejones Tanya Jones

Instagram / thevinniejones Tanya Jones

Getty Images Vinnie Jones

