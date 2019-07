Am 17. Juli ist es endlich so weit: Das beliebte RTL-Kuppelformat Die Bachelorette geht in die sechste Runde. Dieses Jahr wird die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis (26) die begehrten Schnittblumen verteilen. Doch welcher ihrer 20 potenziellen Traummänner wird ihr Herz erobern? Der 24-jährige Rosenanwärter David Taylor könnte gute Chancen haben, die Blondine und auch das Publikum von sich zu überzeugen: Zumindest hat er eine große Gemeinsamkeit mit Bachelor-Liebling Andrej Mangold (32)!

Genau wie Ex-Rosenkavalier Andrej ist auch der Erfurter hauptberuflicher Profi-Basketballer und hat sogar schon in der 1. Bundesliga gespielt. Sein großes Ziel ist es, irgendwann in der NBA Fuß zu fassen. Davids zweite große Leidenschaft neben dem Sport ist derweil die Musik: Er spielt liebend gern Klavier und verfasst sogar eigene Rap-Texte. Obendrein macht er momentan auch noch seinen Master in Ernährungswissenschaften. Ob er damit auch bei Gerda punkten kann? Schließlich legt die Influencerin bekanntermaßen viel Wert auf eine ausgewogene Ernährung und Bewegung.

Aber auch der 1,91-Meter-große Sportler hat im RTL-Interview bereits verraten, wie seine Zukünftige sein sollte: "Meine Traumfrau sollte auf jeden Fall ein schönes Grinsen haben, intelligent sein und mich mit ihren Augen verführen können." Gerda dürfte seinen Frauengeschmack damit durchaus treffen. Doch ob sich auch David gegen seine Konkurrenten durchsetzen kann?

TVNOW David Taylor, Bachelorette-Kandidat 2019

Anzeige

Actionpress/ SIPA PRESS Andrej Mangold in Bonn 2010

Anzeige

TVNOW David Taylor, Profi-Basketballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de