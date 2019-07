Bald heißt es wieder: "Yabba Dabba Doo!" "Die Flintstones" – oder "Familie Feuerstein", wie die Steinzeit-Bewohner in der deutschen Version heißen – sind längst Kult. Von 1960 bis 1966 lief die Originalserie rund um Fred, Wilma, Barney und Co. im US-amerikanischen Fernsehen. Und auch bei uns in Deutschland zählt die Serie zu den beliebten Cartoon-Klassikern und war in den letzten Jahrzehnten immer wieder im TV zu sehen. 1994 und 2000 wurde die Steinzeit-Saga sogar für die große Leinwand verfilmt. Nun soll es wieder eine Serie mit der berühmten Steinzeit-Familie geben!

Wie das US-amerikanische Magazin Variety berichtet, soll Familie Feuerstein bald als TV-Format zurück auf die Bildschirme kommen. Dafür sollen sich die Produktionsfirma von Schauspielerin Elizabeth Banks (45), Brownstone Productions, und Warner Bros. Animation zusammengeschlossen haben. Bei dem Remake soll es sich um eine "Primetime animierte Comedy-Serie für Erwachsene" handeln. Bis dato sei die Produktion noch von keinem TV-Sender aufgekauft worden, erklärt das Branchenblatt weiter.

Versuche, die Serie in neuer Form wieder aufleben zu lassen, gab es in der Vergangenheit einige. Die Neu-Adaptionen "The New Fred and Barney Show" und "The Pebbles and Bamm-Bamm Show" brachten es aber nur auf eine kurze Lebensdauer. Der US-amerikanische Schauspieler und Filmemacher Seth MacFarlane (45) konzipierte 2011 ein Reboot für den Sender Fox – doch das Projekt scheiterte schlussendlich in der Planungsphase.

