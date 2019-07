Sie könnte aktuell nicht glücklicher sein! Nach der Trennung von ihrem Ex Henning Merten scheint Anne Wünsche (27) inzwischen ihr großes Glück gefunden zu haben: Bereits Ende Mai verkündete die Schauspielerin, dass sie wieder in festen Händen ist. Jetzt musste sie sich von ihrem Liebsten aber anscheinend zumindest kurzzeitig wieder verabschieden. Dabei unterstrich die zweifache Mutter nun noch einmal, wie viel ihr der neue Mann in ihrem Leben bedeutet!

"Gott, wie ich ihn schon wieder vermisse. Wahnsinn, wie wohl ich mich an seiner Seite fühle", machte die 27-Jährige ihrem Freund auf Instagram eine rührende Liebes-Erklärung. Anne nutzte die Gelegenheit auch, um noch einmal zu betonen, wie happy sie aktuell in der Beziehung ist: "Alles scheint perfekt. Fühle mich wie ein frisch verliebter Teenie", schwärmte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und postete dazu ein gemeinsames Foto von sich, ihrem Freund und einer ihrer beiden Töchter.

Auch bei den Kindern der Darstellerin scheint der neue Mann an Mamas Seite bereits richtig gepunktet zu haben. Erst kürzlich verriet Anne, wie sehr auch die Kinder den Synchronsprecher schon ins Herz geschlossen haben: "Juna will zum Beispiel immer mitkuscheln. Meine Kinder spielen ganz viel mit ihm und kuscheln ganz viel mit ihm."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Schauspielerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund auf einem Boot

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Freund mit Juna Merten

