So erklärt Anne Wünsche ihrer Tochter die Jugendamt-Meldung

Anne Wünsche (33) hat momentan Stress mit dem Jugendamt. Eine anonyme Meldung brachte die Beamten auf die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, verrät die Influencerin nun, wie sie ihrer Tochter Miley die Thematik erklärt: "Wir sprechen offen über alles. Ich erkläre ihr, dass manche Menschen Sorgen haben, die uns nicht persönlich kennen." Noch ist nicht ganz klar, worauf sich die Vorwürfe genau beziehen, doch Anne vermutet, dass es mit Mileys Netzbeiträgen zusammenhängt. Sie betont jedoch: "Wenn ich merke, dass sie belastet ist, würde ich sofort zurückschalten. Aber sie hat große Träume und ich möchte ihr ermöglichen, ihnen nachzugehen."

Um das Wohl ihres Sprosses zu gewährleisten, hat Anne bereits einige Maßnahmen ergriffen. Nachrichten sind auf Mileys Account nur für Personen freigeschaltet, denen sie selbst folgt, wie Familie, Freunde und andere Kinder in den sozialen Medien. Kritik oder böswillige Kommentare, die ihre Plattform erreichten, wurden inzwischen komplett deaktiviert. "Ich achte jetzt noch stärker darauf und übergebe die Betreuung des Accounts an eine Vertrauensperson. Nachrichten bleiben deaktiviert. Und bevor ich Inhalte mit bestimmten Sounds poste, lasse ich mir die Texte übersetzen", beteuert die Familienmutter in der Pressemitteilung.

Schon in der Vergangenheit erhielt Anne viel Kritik für ihre Online-Präsenz. Die 33-Jährige ist auf den Erotikplattformen BestFans und OnlyFans unterwegs. Vor einigen Jahren wurde Oliver Pocher (47) darauf aufmerksam und wetterte in seinem Format "Bildschirmkontrolle" gegen sie. "Für mich war es der emotionale Super-GAU. Ich habe meine Kinder aus Angst vor Übergriffen vorübergehend aus der Schule genommen, ich selbst traute mich kaum noch vor die Tür", berichtete der TV-Star vor Kurzem in einer Stellungnahme.

