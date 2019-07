Diese Nachricht versetzt die Musikwelt in große Trauer! Der britische Sänger Johnny Clegg ist tot. Nachdem Johnny im Jahre 2015 die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten hatte, entschloss er sich, seine Fans ein letztes Mal mit einer großen Konzert-Tour zu erfreuen. Seine "Final Tour" musste der Musiker aber schließlich aufgrund der schweren Krankheit unterbrechen. Jetzt ist es traurige Gewissheit: Mit 66 Jahren hat Johnny den Kampf gegen den Krebs verloren.

Wie t-online.de jetzt berichtet, ist der "Scatterlings of Africa"-Interpret am Dienstag in seiner Wahlheimat Johannesburg gestorben. Details zur Todesursache sind bisher nicht bekannt – sein Tod ist allerdings seiner jahrelangen Krankheit zuzusprechen. Der Verstorbene feierte seine größten Erfolge in Südafrika, wo er mit seinen Songs stets politische Statements gegen Rassismus setzte. Seine Auftritte mit schwarzen Sängern waren hoch umjubelt und in den 80er-Jahren schaffte Johnny es sogar in die britischen Charts.

"Johnny hinterlässt tiefe Spuren in den Herzen aller, die sich als Afrikaner betrachten", heißt es in einer Reaktion seines Managers. Der beliebte Musiker wurde in Bezug auf die südafrikanische Volksgruppe der Zulu offenbar sogar "weißer Zulu" genannt. Johnny hinterlässt seinen 31-jährigen Sohn Jesse, der ebenso wie sein Vater Musiker ist.

Getty Images Sänger Johnny Clegg

Getty Images Johnny Clegg in Marokko

Getty Images Johnny Clegg bei einem Konzert



