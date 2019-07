Geht die Karriere von Harry Styles (25) baden? Bald dürfen sich Fans des Disney-Klassikers “Arielle” über eine Neuverfilmung als Live-Action-Version freuen. Wie vor Kurzem bekannt wurde, steht die weibliche Hauptrolle bereits fest: Als Meerjungfrau wird die R&B-Sängerin Halle Bailey zu sehen sein. Geht es nach den Machern, soll Halle aber nicht der einzige Musikstar sein, der in dem Streifen zu sehen sein wird!

Wie The Hollywood Reporter berichtet, befindet sich Harry gerade in Verhandlungen über eine mögliche Rolle im Film. Der Sänger und Schauspieler soll Prinz Eric verkörpern. Laut dem Branchenblatt stehen die Gespräche aber noch ganz am Anfang. Der Wunsch, Harry als Darsteller zu gewinnen, zeuge außerdem vom musikalischen Fokus der Neuauflage.

Auch die anderen Charaktere sollen hochkarätig besetzt sein. So wird gemunkelt, dass Melissa McCarthy (48) für die Figur der Meerhexe Ursula im Gespräch ist, Jacob Tremblay Fisch Fabius spielen und Seemöwe Scuttle von der Rapperin Awkwafina (30) verkörpert werden soll. Regie führt Rob Marshall, der als Regisseur für Filme wie “Chicago”, “Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten” oder “Mary Poppins’ Rückkehr” arbeitete. “Arielle” soll Mitte 2020 in den Kinos zu sehen sein.

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images Harry Styles bei seinem Konzert in Paris

Kevin Winter/Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin und Musikerin

