Große Trauer unter Journalisten und Philosophen! Bereits in den 50er-Jahren erlangte Agnes Heller mit ihren mutigen Aussagen in ihrer Heimat Ungarn Bekanntheit. Damals kritisierte sie den zu dieser Zeit dort vorherrschenden Sozialismus. Aufgrund ihres Engagements musste sie damals sogar ihr Heimatland verlassen. Nun ist die Universitäts-Gelehrte im Alter von 90 Jahren verstorben – und zwar beim Schwimmen in einem See!

Nach Angaben des Portals 444.hu wollen Augenzeugen gesehen haben, wie die Philosophin an ihrem Todestag in einem See baden ging und dabei weit hinausschwamm – zurückgekehrt sei sie danach aber nicht mehr. An dem Gewässer habe sie in einem Ferienhaus der ungarischen Akademie der Wissenschaften Urlaub gemacht. Auch die Forschungseinrichtung hat den Tod der Soziologin inzwischen bestätigt.

Die Wissenschaftlerin jüdischer Abstammung hatte ein bewegtes Leben hinter sich: In ihrer Kindheit musste sie die Zeit des Nazi-Regimes miterleben. Während zahlreiche Mitglieder ihrer Familie, darunter auch ihr Vater, von den Nationalsozialisten ermordet wurden, gelang es ihr mehrfach zusammen mit ihrer Mutter zu fliehen. Im Jahr 1986 übernahm sie den renommierten Lehrstuhl für Philosophie an der New School for Social Research in New York.

Agnes Heller, Philosophin

Agnes Heller mit Emmanuel Macron im Mai 2019

Agnes Heller, Soziologin

