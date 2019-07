Kendall Jenner (23) macht sich nackig! Die zweitjüngste Tochter des berühmten Kardashian-Jenner-Clans hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der erfolgreichsten Models der heutigen Zeit hochgearbeitet. Neben Mega-Jobs für Calvin Klein (76) und Chanel lief die Brünette auch schon als sexy Flügelträgerin für den Unterwäscheriesen Victoria's Secret. Doch der Dessous-Look scheint der 23-Jährigen nicht freizügig genug zu sein: Für neue Bilder posierte Kendall jetzt nämlich splitterfasernackt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Schwester von Kylie Jenner (21) am Freitag gleich mehrere heiße Schnappschüsse: Mit selbstbewusstem Blick schaut die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin in die Kamera des Star-Fotografen Mert Alas – und zwar ohne auch nur ein Stückchen Stoff am Körper! Während sie ihren Intimbereich gekonnt mit ihrem gebeugten Bein verdeckt, wird ihre Brust nur durch einen kleinen schwarzen Balken zensiert – nackter geht's kaum!

Mit ihrem Nackedei-Bild tritt Kendall sogar in familiäre Fußstapfen: 2016 hatte ihre Schwester Kim Kardashian (38) mit einem nackten Spiegel-Selfie für großes Aufsehen gesorgt – und das, obwohl die 38-Jährige sich Jahre zuvor bereits zum ersten Mal für den Playboy ausgezogen hatte.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, US-amerikanisches Model

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im März 2016

