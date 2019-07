Der Tod von Mitch Petrus sorgt für große Bestürzung: Am vergangenen Donnerstag war der frühere Football-Star an den Folgen eines Hitzschlags gestorben. Der US-Amerikaner hatte in seiner aktiven Zeit unter anderem für die New York Giants gespielt und mit dem Verein unter anderem den Super Bowl 2011 gewonnen. Viele seiner ehemaligen Kollegen teilten nun öffentlich ihre Trauer über Mitchs Ableben.

Nur kurze Zeit, nachdem die Neuigkeiten über den Tod des Sportlers die Runde machten, veröffentlichten die New York Giants bereits ein emotionales Statement auf ihrem Twitter-Account: "Wir sind so traurig hören zu müssen, dass Mitch verstorben ist. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden." NFL-Star Jamaal Anderson, mit dem der 32-Jährige in seiner Heimat Arkansas zusammengearbeitet hatte, drückte seine Gefühle ebenfalls im Netz aus: "Ruhe in Frieden, mein Teamkollege. Er war immer ein lustiger Typ und hat einen großen Anteil an unserem Erfolg getragen. Ruh dich aus, Großer!"

Nach dem Ende seiner Profi-Karriere hatte Mitch häufig für die Arkansas Razorbacks als Analyst gearbeitet. Er war zudem als Experte in verschiedenen Radio-Shows in dem Bundesstaat, in dem er 1987 geboren worden war, aufgetreten.

Getty Images Mitch Petrus, US-amerikanischer Football-Star

KEVIN DIETSCH/UPI/Newscom/The Mega Agency Justin Trattou und Mitch Petrus, Spieler der New York Giants, im Januar 2012

Getty Images Jamaal Anderson, US-amerikanischer Footballspieler



