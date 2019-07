Game of Thrones bricht wieder mal alle Rekorde! Nachdem die TV-Saga dieses Jahr mit einem furiosen Finale zu Ende ging, stehen die diesjährigen Emmy Awards ganz im Zeichen des Kampfes um den Eisernen Thron. Stolze 32-mal ist die Serie nominiert – ein absoluter Rekord. Unter anderem ist die Story im Rennen um die begehrte Trophäe in der Kategorie "Outstanding Drama Series" – allerdings sind längst nicht alle glücklich darüber: Sind die zahlreichen Nominierungen etwa unverdient?

Einige GoT-Fans toben wegen des Erfolgs – und das aus einem speziellen Grund. Ein beträchtlicher Teil der Anhängerschaft war nämlich mit dem Verlauf der letzten Staffel extrem unglücklich. Mit einer Petition wollten Fans sogar erreichen, dass die letzte Staffel mit anderen Autoren noch einmal neu gedreht wird. Auf Twitter machen diese Hardcore-Kritiker ihrem Unmut nun Luft. "Wie viel hat HBO für diese Nominierungen gezahlt – denn ernsthaft, diese Staffel verdient das überhaupt nicht", lautete der Kommentar eines aufgebrachten Users.

Die Emmy Awards gelten als einer der bedeutendsten Fernsehpreise der USA. Neben der Chance auf einen der beliebten Goldengel in der Königsdisziplin "Beste Dramaserie" ist das Fantasy-Epos unter anderem auch in diesen Kategorien nominiert: Kit Harington (32) alias Jon Snow als bester Hauptdarsteller und Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) als beste Hauptdarstellerin. Als beste Nebendarstellerinnen sind Gwendoline Christie (Brienne of Tarth), Lena Headey (Cersei Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark) und Maisie Williams (Arya Stark) im Rennen. Die diesjährigen Emmy Awards werden am 22. September in Los Angeles verliehen.

ActionPress Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

Anzeige

Getty Images Der "Game of Thrones"-Cast bei den Emmy Awards 2015

Anzeige

WENN Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de