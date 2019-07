Auch Wochen nach dem Staffelfinale schlägt Game of Thrones noch mächtig ein! Die Kult-Fantasyserie brach mit ihren letzten Episoden einen Rekord nach dem anderen – das Epos kann sowohl die meistgesehene Staffelpremiere als auch das meistgesehene Finale aller Zeiten für sich verbuchen. Trotz der verhaltenen bis enttäuschten Reaktionen der Fans auf den Serienabschied geht der Siegeszug nun weiter: Bei den gerade bekannt gegebenen Emmy Awards-Nominierungen liegt "Game of Thrones" mit einer Rekord-Anzahl weit vorne!

Zu den 129 Nominierungen, die die Serie bislang erhalten hat, kommt in diesem Jahr eine gewaltige Zahl hinzu: Stolze 32 Mal hat "Game of Thrones" die Aussicht auf einen Preis! Und das nicht nur als Beste Dramaserie in direkter Konkurrenz zu "Better Call Saul", "Bodyguard" und This Is Us: Kit Harington (32) und Emilia Clarke (32) können als beste Hauptdarsteller abräumen! Für ihre Nebenrollen sind außerdem Alfie Allen (32), Nikolaj Coster-Waldau (48), Peter Dinklage (50), Gwendoline Christie (40), Lena Headey (45), Sophie Turner (23) und Maisie Williams (22) nominiert, außerdem winkt Carice van Houten (42) eine Trophäe für ihren Gastauftritt.

Direkt hinter Game of Thrones vereint die Comedy-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" 20 Nominierungen. Der Gruselhit "Chernobyl" kommt auf 19 Stück, dahinter liegen die US-Show Saturday Night Live (18) und die Serie "When They See Us" (16). Ausschlaggebend für eine Nominierung in einer der insgesamt rund 120 Kategorien war das Ausstrahlungsdatum – das musste vor Juni 2019 liegen. Daher haben Serienhits wie Big Little Lies und Stranger Things in diesem Jahr keine Chance.

Die wichtigsten Nominierungen hier im Überblick:

Beste Comedy-Serie

Barry

Fleabag

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Russian Doll

Schitt’s Creek

Veep

Beste Dramaserie

Better Call Saul

Bodyguard

Game of Thrones

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

Beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie

Emilia Clarke, Game of Thrones

Jodie Comer, Killing Eve

Viola Davis (53), How to Get Away with Murder

Laura Linney (55), Ozark

Sandra Oh (47), Killing Eve

Mandy Moore (35), This Is Us

Robin Wright (53), House of Cards

Bester Hauptdarsteller einer Dramaserie

Jason Bateman (50), Ozark

Sterling K. Brown (43), This Is Us

Kit Harington, Game of Thrones

Bob Odenkirk (56), Better Call Saul

Billy Porter (49), Pose

Milo Ventimiglia (42), This Is Us

Beste Hauptdarstellerin einer Comedyserie

Christina Applegate (47), Dead to Me

Rachel Brosnahan (28), The Marvelous Mrs. Maisel

Julia Louis-Dreyfus (58), Veep

Natasha Lyonne (40), Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge (34), Fleabag

Catherine O'Hara (65), Schitt’s Creek

Bester Hauptdarsteller einer Comedyserie

Anthony Anderson, black-ish

Don Cheadle (54), Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael (51) Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader (41), Barry

Eugene Levy, Schitt's Creek

Beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie

Gwendoline Christie, Game of Thrones

Julia Garner, Ozark

Lena Headey, Game of Thrones

Fiona Shaw, Fleabag

Sophie Turner, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Bester Nebendarsteller in einer Dramaserie

Jonathan Banks, Better Call Saul

Giancarlo Esposito (61), Better Call Saul

Alfie Allen, Game of Thrones

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones

Peter Dinklage, Game of Thrones

Michael Kelly, House of Cards

Chris Sullivan (38), This Is Us

Beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie

Sarah Goldberg, Barry

Sian Clifford, Fleabag

Olivia Colman (45), Fleabag

Alex Bornstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Betty Gilpin, GLOW

Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Anna Chlumsky (38), Veep

Bester Nebendarsteller in einer Comedyserie

Anthony Carrigan, Barry

Alan Arkin (85), The Kominsky Method

Stephen Root, Barry

Tony Hale, Veep

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Henry Winkler, Barry

Beste Reality-Wettbewerbsshow

The Amazing Race

American Ninja Warrior

RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Voice

Beste Variety-/Talkserie

The Daily Show with Trevor Noah

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Late Show with James Corden (40)

The Late Show with Stephen Colbert (55)

Instagram / emilia_clarke Kit Harington und Emilia Clarke am Set von "Game of Thrones" 2017

Getty Images Der Cast von "The Marvelous Mrs. Maisel" bei der Premiere im November 2018

Getty Images Craig Mazin, Emily Watson, Jared Harris und Jessi Buckley aus der Serie "Chernobyl"

