Die letzte Game of Thrones-Staffel polarisiert! In der Nacht von Sonntag zu Montag läuft das Finale der Fantasy-Serie in den Vereinigten Staaten – wenige Stunden später erscheint die Episode auch in Deutschland. Obwohl der Ausgang der Story noch gar nicht bekannt ist, haben sich bereits etliche Zuschauer über die achte Season beschwert. Die Handlungsstränge seien total übereilt und nicht nachvollziehbar. Einige Fans starteten sogar eine Petition, laut der die jüngsten sechs Folgen neu gedreht werden sollen. Eine Millionen Menschen haben bereits unterschrieben. Diese Aktion findet GoT-Star Jacob Anderson (28) unmöglich!

"Ich finde, das ist sehr unhöflich", stellte der Darsteller von Grauer Wurm in der Talkshow Strahan and Sara klar. "Die gesamte Crew besteht aus den am härtesten arbeitenden Menschen, die ich je getroffen habe. Ihre Arbeit derart zu bagatellisieren – das macht mich sehr traurig", betonte der Schauspieler. Zwar gefalle es ihm sehr, dass den Zuschauern die Sendung derart wichtig ist, dennoch gehöre ihnen "Game of Thrones" nicht.

In der Petition heißt es unter anderem: "David Benioff und D.B. Weiss haben sich als beklagenswert inkompetente Autoren herausgestellt." Die Drehbuchschreiber haben an einem Großteil der insgesamt 73 Folgen mitgewirkt – ebenso wie George R. R. Martin (70), auf dessen Romanreihe die Serie beruht.

Facebook / GameOfThrones Nathalie Emmanuel als Missandei und Jacob Anderson als Grauer Wurm

Getty Images "Game of Thrones"-Star Jacob Anderson, 2017

Getty Images Die "Game of Thrones"-Produzenten David Benioff und Daniel Brett Weiss

