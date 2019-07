Hatte es Herzogin Meghan (37) leichter als ihre Schwägerin? Seit ihre Liebe zu Prinz Harry (34) im November 2016 öffentlich gemacht wurde, sind alle Augen auf die ehemalige Schauspielerin gerichtet. Durch ihren Erfolg in Hollywood ist das für Meghan allerdings nichts Neues gewesen: Sie hat schon früh gelernt, mit dem Medienrummel zu leben – anders als Herzogin Kate (37). Und genau darin sieht ein früherer Bodyguard der Royals einen Vorteil für Meghan!

Im Interview mit Daily Mail sprach Ken Wharfe über die Vergangenheit der heutigen Herzogin von Sussex – und die hat in seinen Augen auf ihre Tätigkeiten im Königshaus positive Auswirkungen. "Meghan ist eine perfekte Performerin mit ihrem theatralischen Hintergrund, was ihr einen großen Vorteil im Umgang mit der Öffentlichkeit verschafft", erklärte er. Ihre ersten Auftritte und der Umgang mit den Medien nach den Verlobungsnews seien “brillant” gewesen. Vor allem Meghans Fähigkeit, mit Aufrichtigkeit in der Stimme zu sprechen, seien ihm in Erinnerung geblieben. Ken sei sich sicher: "Diana hätte das gefallen."

Kate hingegen wurde mit ihrer Beziehung zu Prinz William (37) mit 18 Jahren ins kalte Wasser geworfen – und das ohne vorheriges Medientraining. Im Jahr 2007 wurde der öffentliche Druck laut Express dann aber sogar zu stark: Die beiden trennten sich für einige Monate.

James Whatling / MEGA, James Whatling / MEGA Herzogin Kate und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan 2019 in London

Anzeige

Peter Summers / Getty Images Europe Prinz Harry, Herzogin Meghan, Herzogin Camilla und Herzogin Kate bei Trooping the Colour

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de