Endlich rundum glücklich! Duncan James (41) kennen viele als Mitglied der britischen Boyband Blue. Nachdem der Brite einige Beziehungen zu Frauen gehabt hatte, bekannte er sich vor wenigen Jahren dazu, schwul zu sein. Im Netz zeigte der Sänger nun mit einem süßen Turtel-Foto, welcher Mann sein Herz erobert hat: Es handelt sich dabei um den Brasilianer Rodrigo Reis – einen echten Mega-Hottie!

Gemeinsam kuschelten die beiden in der Sonne – ein schönes Bild, das am Sonntag auf Instagram für viele positive Reaktionen sorgte. Einen Tag später drückte Duncan seine Freude darüber auch auf Twitter aus: “Ich habe dieses Bild gestern auf Instagram gepostet und komme gar nicht über die großartigen Reaktionen und Kommentare der Leute hinweg.” Er habe sich “über viele Jahre nicht als schwuler Mann identifiziert”, da ihm sein Coming-out “Schwierigkeiten bereitet” habe. “Aber ich fühle mich endlich wohl in meiner Haut und dieser Mann neben mir sorgt dafür, dass ich stolz bin, schwul zu sein”, schrieb der 41-Jährige.

Duncan hatte sich 2009 zunächst zur Bisexualität bekannt, 2012 erklärte er schließlich, dass er homosexuell sei. Der Musiker hat eine 13-jährige Tochter mit seiner Ex-Freundin Claire Grainger. Zudem war er mit dem 2017 verstorbenen It-Girl Tara Palmer-Tomkinson (47) liiert.

John Phillips / Getty Duncan James bei den Attitude Awards 2014

Getty Images Duncan James bei den Diva Awards 2018

Getty Images Duncan James und Tara Palmer-Tomkinson, Juni 2008

