Selten: Blue-Sänger Duncan James strahlt mit seiner Tochter

Duncan James (46) überrascht seine Fans mit einem seltenen Foto von sich und seiner inzwischen erwachsenen Tochter Tianie! Der Sänger spielte mit seiner Band Blue auf dem Haslemere-Fringe-Festival und wurde dazu von der 19-Jährigen sowie seiner Ex-Partnerin Claire Grainger und seiner Mutter Fiona begleitet. Die vier scheinen eine tolle Zeit gehabt zu haben, wie auf dem Schnappschuss des Briten zu sehen ist. Darauf strahlen alle vier gemeinsam in die Kamera, während sie sich einen Drink im Backstage-Bereich genehmigen. "Familien-Vibes", schrieb der Musiker unter die Aufnahme.

Duncan und Claire brachten Tianie 2005 zur Welt, kurz nachdem er sich gegenüber seiner Mutter Fiona als schwul geoutet hatte. Wie The Sun berichtete, erinnerte er sich später an ihre Reaktion auf die Neuigkeiten: "Zwei Monate nachdem ich mich geoutet hatte, sagte ich ihr: 'Mama, ich muss dir etwas sagen, ich habe ein Mädchen geschwängert.’' Sie antwortete: 'Was? Ich dachte, du bist schwul!'" Obwohl seine Beziehung zu Claire nicht von Dauer war, blieben sie freundschaftlich verbunden und zogen ihre Tochter gemeinsam groß. Tianie, die bereits früh dem Showbiz nachging, ergatterte mit elf Jahren einen Platz an der Royal Ballet School und trat später sogar im Nussknacker der Royal Opera House auf.

Trotz ihrer Erfolge musste Tianie auch die Schattenseiten von Duncans Bekanntheit erleben. Vor rund drei Jahren offenbarte der Sänger, dass seine Tochter aufgrund seiner Sexualität online gemobbt wurde. "Sie ist sehr in ihr Handy vertieft und ihre Freunde sind alle auf Social-Media-Plattformen wie TikTok — das ist ein großer Teil ihres Lebens", erzählte Duncan gegenüber The Sun und fügte hinzu: "Aber sie ist sich auch bewusst, dass Leute gemein sein können. Manche schreiben ihr wirklich schreckliche Dinge darüber, dass ich schwul bin, und fragen sie, ob sie sich für mich schämt. Es ist einfach unglaublich, wie grausam Menschen sein können."

Getty Images Duncan James, Sänger

Instagram / mrduncanjames Duncan James und seine Tochter Tianie

