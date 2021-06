Lee Ryan (38) schwelgt wieder im Babyglück! Der Musiker ist durch die Boyband Blue weltweit bekannt geworden. Die vier Jungs sorgten für Hits wie "All Rise", "Bubblin'", "U Make Me Wanna" und "Breathe Easy" und erfreuen ihre Fans bis heute immer wieder mit Comeback-Touren. Über die Jahre sind Lee, Duncan James (43), Simon Webbe (43) und Antony Costa (40) gute Freunde geworden. Sie wissen alles übereinander und natürlich auch, wenn ein Bandmitglied Nachwuchs bekommt. Duncan verriet jetzt ganz nebenbei, dass Lee zum dritten Mal Vater geworden ist.

In der Talkshow "Lorraine today" wurde Duncan gefragt, wie es aktuell mit neuen Blue-Projekten aussehen würde. "Mit der Pandemie und allem hat sich alles verändert und verschoben. Lee lebt in Spanien, er ist gerade wieder Papa geworden", erzählte der Hottie. Lee selbst äußerte sich bislang noch nicht selbst zu den tollen News, plauderte aber vor einigen Monaten gegenüber Hello aus, dass er und seine Liebste Nachwuchs erwarten und er hoffe, dass die kleine Maus in seine musikalischen Fußstapfen tritt.

Damit ist der Sänger nun dreifacher Papa. Lee hat bereits Tochter Bluebell (13) mit Ex Jessica Keevil und Sohn Rayn (12) mit seiner Ex-Verlobten Samantha Miller. Nun kann er sich über die Ankunft einer zweiten Tochter freuen.

Instagram / officialleeryan Lee Ryan mit seiner Freundin Verity und anderen Familienmitgliedern

Getty Images Blue, Boyband

Instagram / officialleeryan Sänger Lee Ryan

